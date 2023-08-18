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Eski Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevi'nde sergilenecek

A Haber
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Giriş: 18.08.2023 14:55
Gre Filla Höyüğü'nde bulunan 11 bin 300 yıllık yapılara ait kalıntılar, müzeye dönüştürülecek eski Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevi'nde sergilenecek. Ayrıntıları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.
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