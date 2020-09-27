Ermenistan 6 Azeri köyünü vurdu

Son dakika haberi... Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın cephe hattı boyunca geniş çaplı saldırı düzenlediğini duyurdu. Azerbaycan mevzileri ve sivil yerleşimleri hedef alınan saldırıda bazı sivillerin hayatını kaybettiği belirtiliyor. Yeni Birlik Gazetesi yazarı Güngör Yavuzaslan A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Son dakika haberi... Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın cephe hattı boyunca geniş çaplı saldırı düzenlediğini duyurdu. Azerbaycan mevzileri ve sivil yerleşimleri hedef alınan saldırıda bazı sivillerin hayatını kaybettiği belirtiliyor. Yeni Birlik Gazetesi yazarı Güngör Yavuzaslan A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.