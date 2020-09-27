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Ermenistan’dan Azerbaycan’a saldırı! Uzman isimler A Haber'de değerlendirdi
Ermenistan sivillere saldırdı 6 Azeri köyünü vurdu. Saldırının hedefi ne? Arka planında hangi güçler var? Sütçü İmam Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Toğrul İsmayıl ve emekli Korgeneral Erdoğan Karakuş, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Ermenistan sivillere saldırdı 6 Azeri köyünü vurdu. Saldırının hedefi ne? Arka planında hangi güçler var? Sütçü İmam Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Toğrul İsmayıl ve emekli Korgeneral Erdoğan Karakuş, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.