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Ermenistan’dan Azerbaycan’a saldırı! Uzman isimler A Haber'de değerlendirdi

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Giriş: 27.09.2020 11:49
Güncelleme:27.09.2020 13:09
Ermenistan sivillere saldırdı 6 Azeri köyünü vurdu. Saldırının hedefi ne? Arka planında hangi güçler var? Sütçü İmam Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Toğrul İsmayıl ve emekli Korgeneral Erdoğan Karakuş, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Ermenistan sivillere saldırdı 6 Azeri köyünü vurdu. Saldırının hedefi ne? Arka planında hangi güçler var? Sütçü İmam Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Toğrul İsmayıl ve emekli Korgeneral Erdoğan Karakuş, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Ermenistan Azerbaycan köylerini vurdu! Son gelişmeler ne? Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Hazar Zarif İbrahimoğlu A Haber’e konuştu ERMENİSTAN AZERBAYCAN KÖYLERİNİ VURDU! SON GELİŞMELER NE? AZERBAYCAN ANKARA BÜYÜKELÇİSİ HAZAR ZARİF İBRAHİMOĞLU A HABER'E KONUŞTU
Ermenistanın Azerbaycana saldırısının arka planı ne? Azerbaycanlı gazeteciden A Haberde flaş açıklamalar ERMENİSTAN'IN AZERBAYCAN'A SALDIRISININ ARKA PLANI NE? AZERBAYCANLI GAZETECİDEN A HABER'DE FLAŞ AÇIKLAMALAR
Son dakika:Ermenistandan Azerbaycana saldırı! Saldırının arkasında hangi güçler var? A Haberde flaş değerlendirme SON DAKİKA:ERMENİSTAN'DAN AZERBAYCAN'A SALDIRI! SALDIRININ ARKASINDA HANGİ GÜÇLER VAR? A HABER'DE FLAŞ DEĞERLENDİRME

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