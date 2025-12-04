Savunmada dengeleri değiştiren güç: Türkiye

04 Aralık 2025, Perşembe

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.12.2025 13:26
Türk savunma sanayii son yıllarda yerli ve milli teknoloji hamleleriyle küresel sahnede adından sıkça söz ettiriyor. Özellikle silahlı insansız hava araçları  alanında elde edilen başarılar sahadaki dengeleri değiştiriyor. Türkiye'ye stratejik kazanımlar sağlıyor ve ihracat rekorlarına imza atılmasını mümkün kılıyor.
