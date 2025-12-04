04 Aralık 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Borsa İstanbul soruşturmasında 8 tutuklama
Borsa İstanbul soruşturmasında 8 tutuklama

Borsa İstanbul soruşturmasında 8 tutuklama

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
Giriş: 04.12.2025 13:51
Borsa İstanbul'da manipülasyon yaptığı tespit edilen Onur Yılmaz suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 kişiden, aralarında illüzyonist Aref’in de bulunduğu 8 şüpheli tutuklandı. Eski futbolcu Gökhan Gönül ile 3 şüpheli hakkında ise ev hapsi kararı verildi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Borsa İstanbul soruşturmasında 8 tutuklama
ABONE OL
Maltepe sokaklarında çöp dağları oluştu!
Maltepe sokaklarında çöp dağları oluştu!
İstanbul’da 339 organize suç örgütü çökertildi
"İstanbul’da 339 organize suç örgütü çökertildi"
Kamuyu 88 milyon 591 bin lira zarara uğratmışlar
Kamuyu 88 milyon 591 bin lira zarara uğratmışlar
Baklava kutusunda rüşvet aldı, kumpas dedi
Baklava kutusunda rüşvet aldı, "kumpas" dedi
Borsa İstanbul soruşturmasında 8 tutuklama
Borsa İstanbul soruşturmasında 8 tutuklama
Savunmada dengeleri değiştiren güç: Türkiye
Savunmada dengeleri değiştiren güç: Türkiye
CHP’nin A takımı MYK’da kimler olacak?
CHP'nin A takımı MYK'da kimler olacak?
Bahçeli: CHP’ye arınma çağrısı doğrudur
Bahçeli: CHP'ye arınma çağrısı doğrudur
MSB: Her türlü tehdidi bertaraf ederiz
MSB: Her türlü tehdidi bertaraf ederiz
MSB’den flaş mesajlar
MSB'den flaş mesajlar
Türkiye Sudan için sesini yükseltiyor
"Türkiye Sudan için sesini yükseltiyor"
İmralı’ya giden heyet komisyona bilgi verecek
İmralı'ya giden heyet komisyona bilgi verecek
Daha Fazla Video Göster