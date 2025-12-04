Borsa İstanbul soruşturmasında 8 tutuklama

Borsa İstanbul'da manipülasyon yaptığı tespit edilen Onur Yılmaz suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 kişiden, aralarında illüzyonist Aref’in de bulunduğu 8 şüpheli tutuklandı. Eski futbolcu Gökhan Gönül ile 3 şüpheli hakkında ise ev hapsi kararı verildi.

