04 Aralık 2025, Perşembe
Borsa İstanbul soruşturmasında 8 tutuklama
Giriş: 04.12.2025 13:51
Borsa İstanbul'da manipülasyon yaptığı tespit edilen Onur Yılmaz suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 kişiden, aralarında illüzyonist Aref’in de bulunduğu 8 şüpheli tutuklandı. Eski futbolcu Gökhan Gönül ile 3 şüpheli hakkında ise ev hapsi kararı verildi.