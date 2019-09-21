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21.09.2019
Ergenekon soruşturmacısında ByLock çıktı |Video
FETÖ ile alakalı davalardan bir tanesi de "kozmik oda" yani, FETÖ'cülerin TSK personellerine karşı yürüttüğü kumpasa yönelik dava. O davada, önemli bir gelişme yaşandı. Ergenekon ve Balyoz davaları döneminde soruşturmalara görev yaptığı bilinen sanık, Bylock kullanıcısı çıktı.
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