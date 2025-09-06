Erdoğan’ın telefon görüşmesi yaptığı şehit eşi: "Terörsüz Türkiye sürecini destekliyorum"

Hatay’da şehit ailesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın telefonuyla büyük mutluluk yaşadı. 2007’de Şırnak’ta tuzaklı mayın patlaması sonucu şehit olan Piyade Er Süleyman Yılmaz’ın eşi Ayşegül Yılmaz, Başkan Erdoğan’ın kendilerini arayarak hal hatır sormasının moral verdiğini söyledi. Aileyi ziyaret eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman’ın aracılığıyla gerçekleşen görüşmede Başkan Erdoğan, şehit ailesine destek mesajı iletti. Şehit eşi Yılmaz, o dönemde 3 yaşında olan oğlunun bugün 22 yaşında, şehit düştüğünde doğmamış olan kızının ise 18 yaşında olduğunu belirterek devletin kendilerini hiçbir zaman yalnız bırakmadığını vurguladı. Cumhurbaşkanının yanlarında olduğunu bilmenin kendilerine güç verdiğini dile getiren Yılmaz, “Rabbim bin kere razı olsun, kendimizi daha güçlü ve yalnız hissetmiyoruz” dedi. Terörsüz Türkiye sürecine destek verdiklerini belirten şehit eşi, ocaklarına ateş düştüğünü ama başka ocaklara ateş düşmemesini temenni etti. Terörün tamamen bitmesini istediklerini söyleyen Yılmaz, Türkiye’nin huzur ve güven içinde yoluna devam etmesini diledi. “Bizim gibi nice şehit aileleri var, bu süreci destekliyoruz” diyen Yılmaz, Başkan Erdoğan’ın yanında olduklarını ifade etti. Başkan Erdoğan’ın desteğiyle şehit ailelerinin yalnız olmadığını hissettiklerini söyleyen Yılmaz, “Devletimizin arkamızda olduğunu bilmek bizi gerçekten mutlu ediyor” ifadelerini kullandı.

