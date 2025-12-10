10 Aralık 2025, Çarşamba
Adli emanetteki hırsızlıkta soruşturma sürüyor
Giriş: 10.12.2025 09:07
Büyükçekmece Adliyesi soygununa ilişkin soruşturmada, firari durumdaki Timurtaş’ın kayınvalidesi, kayınbiraderi ve kayınpederinin de aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Soruşturmaya dair detayları A Haber muhabiri Esra Akyürek aktardı.