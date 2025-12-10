Adli emanetteki hırsızlıkta soruşturma sürüyor

Büyükçekmece Adliyesi soygununa ilişkin soruşturmada, firari durumdaki Timurtaş’ın kayınvalidesi, kayınbiraderi ve kayınpederinin de aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Soruşturmaya dair detayları A Haber muhabiri Esra Akyürek aktardı.

