Ümran artık özgür Suriye’de büyüyecek

Suriye iç savaşının simge isimlerinden Ümran, 13 yıl önce Halep’teki hava saldırısında enkaz altından çıkarıldığında tüm dünyanın hafızasına kazınmıştı. Bugün 14 yaşında olan Ümran, devrimin yıl dönümünde konuşarak yaşadığı travmayı anlattı. Ümran’ın, Suriye Devlet Başkanı Şara ile başkanlık sarayındaki buluşması duygusal anlara sahne olurken; savaşın çocuklara yaşattığı acılar bir kez daha hatırlandı.

