Ankara trafiğinde son durum ne?

Lokasyon: Ankara. Başkentte trafik yoğunluğu artıyor. Ankara’da hangi yollarda yoğunluk yaşanıyor, trafik ne durumda? Büyükşehirlerdeki genel trafik tablosu da mercek altında. Ankara trafiğinin son durumuna ilişkin notları A Haber muhabiri Burcu Özüduru canlı yayında aktardı.

