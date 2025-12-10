10 Aralık 2025, Çarşamba

Haberler Gündem Videoları Ankara trafiğinde son durum ne?
Ankara trafiğinde son durum ne?

Ankara trafiğinde son durum ne?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.12.2025 09:09
Lokasyon: Ankara. Başkentte trafik yoğunluğu artıyor. Ankara’da hangi yollarda yoğunluk yaşanıyor, trafik ne durumda? Büyükşehirlerdeki genel trafik tablosu da mercek altında. Ankara trafiğinin son durumuna ilişkin notları A Haber muhabiri Burcu Özüduru canlı yayında aktardı.
Ankara trafiğinde son durum ne?
