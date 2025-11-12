12 Kasım 2025, Çarşamba

Erdoğan: Yüreğimizdeki yangını tarif edemeyiz

Erdoğan: Yüreğimizdeki yangını tarif edemeyiz

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.11.2025 15:22
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor. Başkan Erdoğan Gürcistan'daki kazada şehit olan askerlerimizin isimlerini tek tek sayarken "Yüreklerimizdeki yangını tarif etmek mümkün değil" ifadelerini kullandı. Öte yandan sosyal medya konusunda uyarıda bulunan Başkan Erdoğan "Siyaset uğruna bu konuda bile alçalanlara prim vermeyin" dedi. Belediyelerin yüksek emlak vergilerine yönelik harekete geçileceğini söyleyen Başkan Erdoğan çalışmanın TBMM'ye sunulacağını vurguladı.
