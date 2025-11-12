Erdoğan: Yüreğimizdeki yangını tarif edemeyiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor. Başkan Erdoğan Gürcistan'daki kazada şehit olan askerlerimizin isimlerini tek tek sayarken "Yüreklerimizdeki yangını tarif etmek mümkün değil" ifadelerini kullandı. Öte yandan sosyal medya konusunda uyarıda bulunan Başkan Erdoğan "Siyaset uğruna bu konuda bile alçalanlara prim vermeyin" dedi. Belediyelerin yüksek emlak vergilerine yönelik harekete geçileceğini söyleyen Başkan Erdoğan çalışmanın TBMM'ye sunulacağını vurguladı.