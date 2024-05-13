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Engelli adaylara 30 dakika ek süre! YKS'ye girecek engelli adaylara ek süre verilecek

ahaber.com.tr
Filiz Uçan Savaş
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Giriş: 13.05.2024 09:58
ÖSYM, 8-9 Haziran'daki Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda ek süreden faydalanma hakkı olmayan okuyucu veya işaretleyici yardımı alan engelli adayların tamamına 30 dakika ek süre verilmesini kararlaştırdı.
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Engelli adaylara 30 dakika ek süre!
Engelli adaylara 30 dakika ek süre!
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