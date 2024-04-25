Enerji Bakanı Alpaslan Bayraktar: Yaz saati uygulanması değişmeyecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sık sık tartışmalara neden olan mevcut saat uygulamasının değiştirilmesi yönünde bir çalışmalarının bulunmadığını açıkladı. Alparslan Bayraktar, analizlerde saat değişimlerinin getirdiği kaygı, stres ve depresyon gibi olumsuzlukların daha az yaşandığına dikkati çekti.

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