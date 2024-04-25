25 Nisan 2024, Perşembe
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Enerji Bakanı Alpaslan Bayraktar: Yaz saati uygulanması değişmeyecek
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sık sık tartışmalara neden olan mevcut saat uygulamasının değiştirilmesi yönünde bir çalışmalarının bulunmadığını açıkladı. Alparslan Bayraktar, analizlerde saat değişimlerinin getirdiği kaygı, stres ve depresyon gibi olumsuzlukların daha az yaşandığına dikkati çekti.