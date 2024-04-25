25 Nisan 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Enerji Bakanı Alpaslan Bayraktar: Yaz saati uygulanması değişmeyecek

Enerji Bakanı Alpaslan Bayraktar: Yaz saati uygulanması değişmeyecek

ahaber.com.tr
Yavuz Topal
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.04.2024 12:15
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sık sık tartışmalara neden olan mevcut saat uygulamasının değiştirilmesi yönünde bir çalışmalarının bulunmadığını açıkladı. Alparslan Bayraktar, analizlerde saat değişimlerinin getirdiği kaygı, stres ve depresyon gibi olumsuzlukların daha az yaşandığına dikkati çekti.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Flaş yaz saati açıklaması
Flaş "yaz saati" açıklaması
ABD Başkanı Biden TikTok tasarısı onayladı! Tiktok yasağı nasıl işleyecek?
ABD Başkanı Biden TikTok tasarısı onayladı! Tiktok yasağı nasıl işleyecek?
MSB’den flaş açıklamalar
MSB'den flaş açıklamalar
İşte Türk mühendislerinin imzası!
İşte Türk mühendislerinin imzası!
Cüzdan ve banka kartında diş izi detayı
Cüzdan ve banka kartında "diş izi" detayı
Bin yılın projesiyle dengeler değişecek
Bin yılın projesiyle dengeler değişecek
Steinmeier’a Ankara’da İsrail protestosu
Steinmeier’a Ankara’da İsrail protestosu
Batman’da DEM Parti il binasına terör baskını!
Batman'da DEM Parti il binasına terör baskını!
Kelime-i Tevhid bayrağı taşıyan genç saldırıya uğradı!
Kelime-i Tevhid bayrağı taşıyan genç saldırıya uğradı!
Aksakal ile Sakık’ın Meclis’teki tartışması bahçeye taştı!
Aksakal ile Sakık'ın Meclis'teki tartışması bahçeye taştı!
Türkiye- Almanya hattında gündem ’döner’!
Türkiye- Almanya hattında gündem 'döner'!
PKK/KCK sözde sorumlularından Saim Çakmak tutuklandı!
PKK/KCK sözde sorumlularından Saim Çakmak tutuklandı!
Daha Fazla Video Göster