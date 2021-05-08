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Emniyet ve Jandarma'ya yeni Bayraktar TB2 SİHA'ların teslimatları yapıldı

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Giriş: 08.05.2021 17:37
Güncelleme:08.05.2021 17:37
Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğüne yeni Bayraktar TB2 SİHA'ların teslimatları yapıldı. Haberi sosyal medyadan duyuran Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Ambargolardan sonra güçlendirmesine hız verdiğimiz CATS kameralarımızı da SİHA’larımızla beraber hizmete verdik. Güvenlik güçlerimize hayırlı olsun!" dedi.
YenBayraktar TB2 SİHA'ların teslimatları yapıldı
YenBayraktar TB2 SİHA'ların teslimatları yapıldı
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