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Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher cinayetinde 40 polise soruşturma

AA
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Giriş: 23.09.2021 09:40
Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'in polis memuru katil Nasuh Çulcu tarafından şehit edildiği olayda 40 polise "Görevi İhmal" soruşturması açıldı. Katil Nasuh Çulcu, silahı doldurduktan sonra olaya müdahale etmeleri gerekirken kaçan ve incelenen güvenlik kamera görüntülerinden kimlikleri tespit edilen polislerden bazılarının, Hasan Cevher'in şehit edildiği olayda kendilerini kaçtıkları odalara kilitledikleri ve dakikalarca odalardan çıkmadıkları tespit edildi.
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