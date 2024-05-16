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Emine Erdoğan Nijerya'da temaslarda bulundu!

ahaber.com.tr
Tülay Ayçiçek
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Giriş: 16.05.2024 09:14
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı Üyesi Afrika Ülkelerinin Kanserle Mücadele Farkındalığının Artırılması ve Destek Programı'nın yarınki oturumuna onur konuğu olarak katılmak üzere Nijerya'nın Başkenti Abuja'ya gitti.
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