Emine Erdoğan Nijerya'da temaslarda bulundu!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı Üyesi Afrika Ülkelerinin Kanserle Mücadele Farkındalığının Artırılması ve Destek Programı'nın yarınki oturumuna onur konuğu olarak katılmak üzere Nijerya'nın Başkenti Abuja'ya gitti.

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