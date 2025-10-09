Emine Erdoğan: “Flamenkonun zarafeti Gazze’nin yaralı kalbine dokundu”

09 Ekim 2025, Perşembe

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.10.2025 13:19
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, tüm geliri Gazze halkına bağışlanacak “Rüzgar Gibi Özgür – Filistin İçin Tek Yürek” yardım etkinliğine katıldı. İspanya’nın Ankara Büyükelçiliği ve Muğla Fahri Konsolosluğunca düzenlenen programda, flamenko gösterisiyle Gazze’deki insanlık dramı sanatın diliyle anlatıldı. Etkinlikte konuşan Emine Erdoğan, “Sanatın birleştirici gücüyle insanlığın vicdanına seslendik” dedi. Ankara’daki gösterinin ardından İstanbul’da da sahnelenecek etkinlikten elde edilen tüm gelir, Türk Kızılay aracılığıyla Gazze halkına ulaştırılacak.
