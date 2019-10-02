Ekrem İmamoğlu'ndan 'özel sürpriz' sosyal medya bu videoyu konuşuyor

31 Mart seçimleri öncesinde metrobüse binen ve ‘halkla iç içeyim’ imajını çizen İmamoğlu’nun maskesi seçim sonrası düştü. ‘Toplu ulaşımda özel bir sürprizimiz olacak’ diyen İmamoğlu’nun sözleri hatırlatılarak paylaşılan videoda ‘İmamoğlu’nun sürprizi metrobüslerde kuyruk çilesiymiş’ yorumları yapıldı.

İstanbullu'nun çilesi bitmiyor. Metrobüs duraklarında yaşanan yoğunluk vatandaşı çileden çıkarttı.

Sabah işine gitmek için metrobüsü kullanan vatandaşlar uzun kuyruktan geçerek metrobüse ulaşabiliyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Mart seçimleri öncesinde PR çalışması yapmak için metrobüse bitmişti.

İmamoğlu, 'Toplu taşımada özel bir sürprizim olacak' açıklamasında bulunmuştu. Fakat seçim sonrası görüldü ki İmamoğlu'nun sürprizi uzun kuyruklar oldu. Vatandaşlar da metrobüs çilesine isyan etti. Bir vatandaş, "Başa gelen kadar 'her şey çok güzel olacak' diyorlardı ya işte buyurun oldu! Her sabah bu şekilde işe gidiyoruz ve insanların sakin olmasını istiyorlar. İşe başlamadan strese giriyoruz" diye tepkisini dile getirdi.