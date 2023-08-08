08 Ağustos 2023, Salı
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Ekrem İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na: Genel Başkanım cep telefonunuzu aradım ama cevap vermedin
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Tunceli'de yaptığı ziyaretler esnasında çarşıda vatandaşların arasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu cep telefonundan aradı. İmamoğlu ilk aramada Kılıçdaroğlu'na ulaşamayınca Kılıçdaroğlu'na "Genel Başkanım cep telefonunuzu aradım ama cevap vermedin. Ben evin de numarasını çevirdim" dedi. İmamoğlu Tunceli'de yaptığı konuşmada Kılıçdaroğlu'nun aldığı seçim mağlubiyetlerine göndermede bulunarak "Biz, artık kaybedemeyiz. Ama İstanbul'u da kaybetmeyeceğiz. İstanbul'u da kaybetmeyeceğiz." ifadelerini kullanmıştı. İşte detaylar...