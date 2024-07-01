01 Temmuz 2024, Pazartesi
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Duruşma 5 gün sürecek! Sinan Ateş cinayeti davası başlıyor
Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin açılan davanın ilk duruşması bugün başlıyor. 22 sanık hakim karşısına çıkacak ve duruşmaya siyasi parti genel başkanlarının da katılması bekleniyor. A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş detayları aktardı.