Dünya susuyor Gazze ölüyor! İsrail bebekleri katlediyor

Gazze sadece bir coğrafya değil gözyaşıyla yoğrulmuş kanla sulanmış bir vicdan sınavı aynı zamanda. Ve dünya bu sınavda sınıfta kaldı maalesef. Bir başka gerçek daha var. Bir savaş da değil Gazze'de yaşananlar. Bir halkı temizleme operasyonu gerçekleştiriyor azgın Siyonistler. Tarihin ortasında işlenen açık bir soykırımı anlatan Analiz haberimiz…

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