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Dünya susuyor Gazze ölüyor! İsrail bebekleri katlediyor

Dünya susuyor Gazze ölüyor! İsrail bebekleri katlediyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 06.08.2025 12:54
Gazze sadece bir coğrafya değil gözyaşıyla yoğrulmuş kanla sulanmış bir vicdan sınavı aynı zamanda. Ve dünya bu sınavda sınıfta kaldı maalesef. Bir başka gerçek daha var. Bir savaş da değil Gazze'de yaşananlar. Bir halkı temizleme operasyonu gerçekleştiriyor azgın Siyonistler. Tarihin ortasında işlenen açık bir soykırımı anlatan Analiz haberimiz…
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Dünya susuyor Gazze ölüyor! İsrail bebekleri katlediyor
Dünya susuyor Gazze ölüyor!
Dünya susuyor Gazze ölüyor!
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