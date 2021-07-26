26 Temmuz 2021, Pazartesi
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DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'dan A Haber'de flaş sözler: Maraş Türk toprağıdır nokta!
A Haber ekranında yayınlanan "Canan Barlas ile Gündem" programına konuk olan DSP Genel Başkanı Önder Aksal, Türkiye'nin Kıbrıs stratejisini değerlendirdi. Aksal, son dönemde "Kapalı Maraş" ile ilgili şu ifadeleri kullandı: "Türkiye Devleti tarihten bu yanan aldığı her kararında samimidir. Maraş Türk toprağıdır, nokta. Bunun artık tartışılacak bir tarafı yoktur." dedi.