DSÖ Delta varyantı uyarısı! Türkiye'de son durum ne? SinoVac ve BioNTech aşılarının koruyuculuğu var mı?

Hindistan varyantı olarak bilinen Delta varyantı, dünyaya korku salıyor. İngiltere'yi felce uğratan Delta varyantı, Almanya, Fransa, Rusya, İspanya'yı da alarma geçirdi. Peki 80'den fazla ülkede görülen Delta varyantıyla ilgili son durum ne? SinoVac ve BioNTech aşılarının bu varyanta karşı koruyuculuğu var mı?