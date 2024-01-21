21 Ocak 2024, Pazar
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Donanma ve TSK’nın milli gururu! Tarihi adım atıldı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Türk Savunma Sanayii son 21 yılda adeta şaha kalktı. Türk Deniz Kuvvetleri tarafından envantere alınan TCG Derya, TCG İstanbul, TCG Arif Ekmekçi ve MARLİN SİDA, sahip oldukları özellikleriyle Türk donanması ve Türk savunma sanayisi için önemli bir kilometre taşı oldu. Uzman isimler konuyu A Haber canlı yayınında değerlendirdi.