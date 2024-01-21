21 Ocak 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Donanma ve TSK’nın milli gururu! Tarihi adım atıldı

Donanma ve TSK’nın milli gururu! Tarihi adım atıldı

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.01.2024 01:10
Güncelleme:21.01.2024 01:15
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Türk Savunma Sanayii son 21 yılda adeta şaha kalktı. Türk Deniz Kuvvetleri tarafından envantere alınan TCG Derya, TCG İstanbul, TCG Arif Ekmekçi ve MARLİN SİDA, sahip oldukları özellikleriyle Türk donanması ve Türk savunma sanayisi için önemli bir kilometre taşı oldu. Uzman isimler konuyu A Haber canlı yayınında değerlendirdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Donanma ve TSK’nın milli gururu!
Donanma ve TSK’nın milli gururu!
Son Dakika: Fidan- Henniye ile görüştü!
Son Dakika: Fidan- Henniye ile görüştü!
Türkiye uzaya astronot gönderen 21. ülke!
Türkiye uzaya astronot gönderen 21. ülke!
14 günde 13 deney!
14 günde 13 deney!
Gayrettepe-Kağıthane metrosunda geri sayım!
Gayrettepe-Kağıthane metrosunda geri sayım!
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Türkiye’de!
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Türkiye'de!
Uzay misyonu için ilk adım atıldı!
Uzay misyonu için ilk adım atıldı!
Hasan Akkuş’un saldırısına uğrayan kadından açıklama
Hasan Akkuş'un saldırısına uğrayan kadından açıklama
Kurum: Ayrıştırıcı değil birleştirici olacağız.
Kurum: "Ayrıştırıcı değil birleştirici olacağız."
AK Parti adayları belli oldu
AK Parti adayları belli oldu
Başkan Erdoğan adayları tek tek açıkladı
Başkan Erdoğan adayları tek tek açıkladı
Astronot Gezeravcı’nın uzaydaki ilk sözleri
Astronot Gezeravcı'nın uzaydaki ilk sözleri
Daha Fazla Video Göster