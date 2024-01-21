Donanma ve TSK’nın milli gururu! Tarihi adım atıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Türk Savunma Sanayii son 21 yılda adeta şaha kalktı. Türk Deniz Kuvvetleri tarafından envantere alınan TCG Derya, TCG İstanbul, TCG Arif Ekmekçi ve MARLİN SİDA, sahip oldukları özellikleriyle Türk donanması ve Türk savunma sanayisi için önemli bir kilometre taşı oldu. Uzman isimler konuyu A Haber canlı yayınında değerlendirdi.

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