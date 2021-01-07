ABD’de yaşanan 6 Ocak kanlı Kongre baskınını yorumlayan Penn State Üniversitesi Öğr. Üyesi Doç. Dr. Kılıç Buğra Kanat, “Donald Trump’tan sonra Trumpizm devam edecek çünkü bu grupların itirazları henüz ses bulmadı” dedi.

A Haber'de yayınlanan Memleket Meselesi'ne önemli açıklamalarda bulunan Penn State Üniversitesi Öğr. Üyesi Doç. Dr. Kılıç Buğra Kanat, "Askeri olarak da silahlı olarak da gruplaşabilecek bir beyaz ırkçılık bir antisemitizm ve bir şekilde de ekonomik olarak kendilerinin ihmal edilmiş olduğunu düşünen bir kesim var. Bu kesimin Washington'daki sesi de bu noktada Trump oldu." yorumunu yaptı.

BAŞKA KANLI BASKINLAR OLUR MU?

Kanat, "Yani 'Trump'tan sonra Trumpizm eder mi?' gibi bir soru sordunuz. Trump'tan sonra da devam edecek. Çünkü bu grupların öfkeleri, bu grupların itirazları henüz bir ses bulmadı. Bunlar seslerini daha fazla ifade edebildiği sürece ve bugün Kongre'yi dün basmış oldukları şekilde daha fazla cesaretlenecekler. Belki eyalet kongrelerine, eyalet meclislerine bu tip saldırılarda bulunacaklar." açıklamasında bulundu.

"TRUMPİZM VAR OLACAK"

Öte yandan Kılıç Buğra Kanat, "Dolayısıyla Trumpizm var olacak. Hatta Trump bile Trumpizm için yeterli olmayabilir. Trump'tan daha fazla Trumpçı birini bulup yollarına önümüzdeki günlerde devam edebilirler." şeklinde konuştu.