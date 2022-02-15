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Dolmabahçe-Levazım Tüneli harabeye döndü! Araçlar çürümeye terk edildi

A Haber
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Giriş: 15.02.2022 10:38
İstanbul trafiğini rahatlatmak amacıyla başlatılan Dolmabahçe-Levazım Tüneli, CHP’li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB tarafından durdurulmuştu. Şimdi ise inşaat alanı adeta harabeye döndü. Araçlar çürümeye terk edildi. Detayları A Haber muhabiri Kübra Kılıç aktardı.
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