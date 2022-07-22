Doktor, FETÖ’den açığa alındı! Uzman çavuşun suçlamaları asılsız çıktı

Muğla'da bir doktor, hastaneye gelen uzman çavuş tarafından darp edildiğini iddia etmiş ancak güvenlik kameraları incelenince böyle bir durumun söz konusu olmadığı ortaya çıkmıştı. Doktor Tahir Tarımer'in FETÖ üyeliği suçlamasıyla açığa alındığı öğrenildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN