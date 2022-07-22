22 Temmuz 2022, Cuma
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Doktor, FETÖ’den açığa alındı! Uzman çavuşun suçlamaları asılsız çıktı
Muğla'da bir doktor, hastaneye gelen uzman çavuş tarafından darp edildiğini iddia etmiş ancak güvenlik kameraları incelenince böyle bir durumun söz konusu olmadığı ortaya çıkmıştı. Doktor Tahir Tarımer'in FETÖ üyeliği suçlamasıyla açığa alındığı öğrenildi.