Mardin’deki vahşeti o kamera aydınlatacak! Kaya ailesi evlerinde ölü bulunmuştu
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Berna Kaya, eşi Mehmet Kaya ve 5 yaşındaki çocukları Samyeli Kaya, yaşadıkları dairede başlarından silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Kaya ailesinin cenazesi toprağa verilirken, olayla ilgili kapsamlı bir inceleme başlatıldı. Kan donduran vahşete dair yeni bilgilere A Haber ulaştı. A Haber muhabiri Sinan Yılmaz, ailenin öldürüldüğü saatlerde çevrede hiçbir silah sesi duyulmadığını aktarırken, kapıda herhangi bir zorlama izinin bulunmamasının da cinayet şüphesini güçlendirdiğini ifade etti.
Giriş Tarihi: 26.11.2025 10:39
Güncelleme Tarihi: 26.11.2025 10:46