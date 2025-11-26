Viral Galeri Viral Tıkla Mardin’deki vahşeti o kamera aydınlatacak! Kaya ailesi evlerinde ölü bulunmuştu

Mardin’deki vahşeti o kamera aydınlatacak! Kaya ailesi evlerinde ölü bulunmuştu

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Berna Kaya, eşi Mehmet Kaya ve 5 yaşındaki çocukları Samyeli Kaya, yaşadıkları dairede başlarından silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Kaya ailesinin cenazesi toprağa verilirken, olayla ilgili kapsamlı bir inceleme başlatıldı. Kan donduran vahşete dair yeni bilgilere A Haber ulaştı. A Haber muhabiri Sinan Yılmaz, ailenin öldürüldüğü saatlerde çevrede hiçbir silah sesi duyulmadığını aktarırken, kapıda herhangi bir zorlama izinin bulunmamasının da cinayet şüphesini güçlendirdiğini ifade etti.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 26.11.2025 10:39 Güncelleme Tarihi: 26.11.2025 10:46
Kan donduran olay, Mardin'in Kızıltepe ilçesi Turgut Özal Mahallesi Mardin Caddesi'ndeki Hacı Şeyhmus Can Apartmanı'nın 2'nci katındaki dairede meydana geldi. Kaya ailesinden haber alamayan komşuları, mahalle muhtarı ile birlikte kapıyı açarak içeri girdi.

ANNE BABA VE ÇOCUĞUN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Evde yapılan kontrolde; baba Mehmet Kaya, eşi Berna Kaya ve çocukları Samyeli Kaya'nın başlarından silahla vurulmuş halde hareketsiz yattığını gördü. İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kontrolde 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

MARDİN'DEKİ AİLEYİ KİM NEDEN ÖLDÜRDÜ?
Cansız bedenler otopsi için morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

"GECE 1-2 ARASINDA OLMUŞ…"

Kaya ailesinin komşusu Ali Beydüz, "Ben de esnafım. Bizim komşumuzdu, biz de şoktayız. Bu katliamdır, başka bir şey değil. Kendi halinde bir insandı. O da esnaftı, tamircilik yapıyordu. Dün gece 01.00-02.00 arasında olmuş. Başka da bilgimiz yok" dedi.

CENAZELER FARKLI İLLERDE DEFNEDİLDİ

Öte yandan Berna Kaya (33) ile kızı Samyeli Kaya'nın (5) cenazeleri, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere Van'a gönderildi. Eşi Mehmet Kaya'nın (37) cenazesinin ise Savur ilçesine bağlı kırsal İşgören Mahallesi'nde defnedildi.

