Viral Galeri Viral Tıkla İstifa edip tazminat alabilir miyim? Faruk Erdem A Haber’de tek tek yanıtladı

İstifa edip tazminat alabilir miyim? Faruk Erdem A Haber’de tek tek yanıtladı

Primi 5000 güne tamamlayarak emekli olabilir miyim? 4400 günle kaç yaşında emekli olabilirim? 3600 günle Bağ-Kur'dan emekli olunur mu? Kıdem tazminatı almak için kaç yıl çalışmam gerekir? 10 yıl çalışırsam tazminatımı alıp ayrılabilir miyim? Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, vatandaşlardan gelen soruları A Haber canlı yayınında yanıtladı.

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 26.11.2025 10:13 Güncelleme Tarihi: 26.11.2025 10:59
İstifa edip tazminat alabilir miyim? Faruk Erdem A Haber’de tek tek yanıtladı

Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında vatandaşlardan gelen soruları tek tek yanıtladı. İşte emeklilik ile ilgili merak edilen soruların yanıtları...

İstifa edip tazminat alabilir miyim? Faruk Erdem A Haber’de tek tek yanıtladı

PRİMİ 5000 GÜNE TAMAMLAYARAK EMEKLİ OLABİLİR MİYİM?

Bunun cevabı hayır. Emeklilik için evet bir prim gününü doldurmanız gerekiyor. Bu da 5.000 ile 5.975 gün arasında değişiyor. EYT'liler için söylüyorum. Yani 8 Eylül 99 öncesinde sigortalı olanlar. Hangi tarihte sigortalı olmuşsanız, 5000 gün işte 83-84 o yıllarda sigortalı olanlar için geçerli.

10 YIL ÇALIŞAN KIDEM TAZMİNATI ALABİLİR Mİ?
İstifa edip tazminat alabilir miyim? Faruk Erdem A Haber’de tek tek yanıtladı

Ondan sonraki sigortalı olanların giderek kademeli olarak artıyor; 5975 güne kadar geliyor. Bu sorunun cevabı hayır.

2000'den sonra yani 99'dan sonra işe başlayanlar açısından ise kısmi emeklilik şartı 4500 gün ama tabii 25 yıl şartı da var ve yaş şartı da var. Dolayısıyla yaş şartı olmadan emeklilik için 5000 gün yetmez. Bu sorunun cevabı hayır.

İstifa edip tazminat alabilir miyim? Faruk Erdem A Haber’de tek tek yanıtladı

4400 GÜNLE KAÇ YAŞINDA EMEKLİ OLABİLİRİM?

4400 günle de emekli olunmaz. Az önce söyledim, eğer 2000 sonrası sigortalı olmuşsanız en az 4500 gün lazım. 2000'den önce sigortalı olmuşsanız da en az 5000 gün lazım. Dolayısıyla 4400 günle emeklilik diye bir şey de yok. O yüzden de bu sorunun cevabı da hayır.

İstifa edip tazminat alabilir miyim? Faruk Erdem A Haber’de tek tek yanıtladı

3600 GÜNLE DAHA ERKEN EMEKLİ OLABİLİR MİYİM?

Olamazsınız. 3600 günle emeklilik var ama daha erken emeklilik yok. Yani sorunun cevabı o.

Erken emekli olamazsınız. Hakkım var mı? Var. Kimin hakkı var? 8 Eylül 99 öncesinde sigortalı olmuş olanların 3600 günle yani 10 yıl çalışarak emekli olma hakları var.

Bu yaştan emeklilik. Şimdi belli bir yaşa gelmiş insanlar ama çalışma imkanları yok. O insanlara sistem emeklilik hakkı tanıyor 3600 günleri varsa. 3600 günleri varsa erkekler 60 yaşında kadınlar da 58 yaşında emekli olabiliyorlar. Biz buna yaştan ya da kısmi emeklilik diyoruz. Ama 8 Eylül 99 öncesi ve SSK'lılar için geçerli.

SON DAKİKA