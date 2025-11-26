İstifa edip tazminat alabilir miyim? Faruk Erdem A Haber’de tek tek yanıtladı

3600 GÜNLE DAHA ERKEN EMEKLİ OLABİLİR MİYİM?

Olamazsınız. 3600 günle emeklilik var ama daha erken emeklilik yok. Yani sorunun cevabı o.

Erken emekli olamazsınız. Hakkım var mı? Var. Kimin hakkı var? 8 Eylül 99 öncesinde sigortalı olmuş olanların 3600 günle yani 10 yıl çalışarak emekli olma hakları var.

Bu yaştan emeklilik. Şimdi belli bir yaşa gelmiş insanlar ama çalışma imkanları yok. O insanlara sistem emeklilik hakkı tanıyor 3600 günleri varsa. 3600 günleri varsa erkekler 60 yaşında kadınlar da 58 yaşında emekli olabiliyorlar. Biz buna yaştan ya da kısmi emeklilik diyoruz. Ama 8 Eylül 99 öncesi ve SSK'lılar için geçerli.