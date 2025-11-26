Viral Galeri Viral Liste 10 bin öğretmen alımı hangi tarihte? Branş ve kadrolar için gözler MEB’de

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Eğitim Akademisi kapsamında yapılacak 10 bin öğretmen adayı alımına ilişkin takvimin yakında netleşeceğini duyurdu. Branş dağılımına yönelik beklentiler sürerken Tekin, tüm alanların eşit öneme sahip olduğunu belirterek ihtiyaç duyulan branşların açıklanmasının 15 bin sözleşmeli öğretmen atamasının ardından yapılacağını ifade etti.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 26.11.2025 09:29
Milli Eğitim Bakanlığı'nın yeni öğretmen yetiştirme modeli olan Milli Eğitim Akademisi (MEB AGS) kapsamında yapılacak 10 bin öğretmen adayı alımına ilişkin süreç adım adım şekilleniyor. AGS sisteminde adaylar, sınav başarıları ve akademide alacakları uygulamalı eğitim üzerinden değerlendirilecek. Öğretmen adaylarının merak ettiği en kritik soru, branş dağılımının ne zaman açıklanacağı oldu.

15 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMASI TAMAMLANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle sonuçlanan 15 bin sözleşmeli öğretmen atamasının ardından gözler, Akademi bünyesinde yapılacak 10 bin kişilik yeni alıma çevrildi. KPSS ve sözlü sınav puanlarına göre yerleştirilen öğretmenlerin görev başlangıç tarihi 19 Ocak 2026 olarak duyuruldu.

BRANŞ DAĞILIMI İÇİN TARİH ARALIĞI VERİLDİ

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında katıldığı canlı yayında, AGS ile alınacak 10 bin öğretmen için branş ve kadro dağılımına ilişkin beklenen açıklamayı yaptı. Tekin, 15 bin öğretmen atamasının tamamlanmasının ardından ihtiyaç tablosunun güncelleneceğini belirterek, "Aralık ayının ilk haftası veya ilk 15 günü içinde hangi branştan ne kadar öğretmene ihtiyaç duyduğumuzu paylaşacağız" dedi.

Bakan Tekin, tüm branşların eşit öneme sahip olduğunu vurgulayarak öğretmen adaylarının kaygı duymaması gerektiğini ifade etti. Hesaplamaların güncellenmesinin ardından kontenjanlarla birlikte kesin listenin duyurulacağı aktarıldı.

MİLLÎ EĞİTİM AKADEMİSİ'NDE UYGULAMA AĞIRLIKLI MODEL

Tekin, Akademi'nin ihtiyaç haline gelişini ise dünya genelinde öğretmen yetiştirme yaklaşımlarında uygulama sürecinin belirgin biçimde öne çıkmasıyla açıkladı. Türkiye'de pedagojik formasyon programlarında yer alan yaklaşık 90 saatlik uygulamanın uluslararası standartların gerisinde kaldığını belirtti. Yeni modelle birlikte öğretmen adaylarının AGS başarısına göre akademide yoğunlaştırılmış bir eğitim sürecine alınacağı ifade edildi.

MEB AGS 2026 SINAV TAKVİMİ BELLİ

ÖSYM takvimine göre 2026 Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (2026-MEB-AGS), 12 Temmuz 2026'da gerçekleştirilecek. Sınav başvuruları 8–20 Mayıs 2026 tarihleri arasında alınacak. Açıklanan takvime göre akademide eğitimlerin gelecek yılın başında başlaması bekleniyor.

