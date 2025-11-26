10 bin öğretmen alımı hangi tarihte? Branş ve kadrolar için gözler MEB’de
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Eğitim Akademisi kapsamında yapılacak 10 bin öğretmen adayı alımına ilişkin takvimin yakında netleşeceğini duyurdu. Branş dağılımına yönelik beklentiler sürerken Tekin, tüm alanların eşit öneme sahip olduğunu belirterek ihtiyaç duyulan branşların açıklanmasının 15 bin sözleşmeli öğretmen atamasının ardından yapılacağını ifade etti.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 26.11.2025 09:29