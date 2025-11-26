10 bin öğretmen alımı hangi tarihte? Branş ve kadrolar için gözler MEB’de

BRANŞ DAĞILIMI İÇİN TARİH ARALIĞI VERİLDİ

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında katıldığı canlı yayında, AGS ile alınacak 10 bin öğretmen için branş ve kadro dağılımına ilişkin beklenen açıklamayı yaptı. Tekin, 15 bin öğretmen atamasının tamamlanmasının ardından ihtiyaç tablosunun güncelleneceğini belirterek, "Aralık ayının ilk haftası veya ilk 15 günü içinde hangi branştan ne kadar öğretmene ihtiyaç duyduğumuzu paylaşacağız" dedi.

Bakan Tekin, tüm branşların eşit öneme sahip olduğunu vurgulayarak öğretmen adaylarının kaygı duymaması gerektiğini ifade etti. Hesaplamaların güncellenmesinin ardından kontenjanlarla birlikte kesin listenin duyurulacağı aktarıldı.