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Doğu Akdeniz'deki gerginliğin asıl sebebi ne?

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Giriş: 10.09.2020 14:07
Güncelleme:10.09.2020 14:12
Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de attığı tarihi adımların yankıları, tüm dünyayı sardı. Başta Yunanistan ve Fransa olmak üzere Avrupa ülkelerinin yanında ABD-İsrail-Mısır'ın da araların bulunduğu birçok ülkeye karşı geri adım atmayan Türkiye, Başkan Erdoğan önderliğinde bölgede oyun bozan ülke konumuna geldi. A Haber Yurt Haberler Şefi Kerim Ulak bölgeden son durumları aktardı. Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye karşı birleşen bu ülkelerin asıl derdi ne? Doğu Akdeniz'de sadece enerji savaşları mı veriliyor? ABD ve Almanya'nın bölgede verdiği savaş ne anlama geliyor? Merak edilen soruların yanıtlarını Akdeniz Üniversitesi Uluslararası Bölüm Başkanı Hayati Aktaş verdi. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de attığı tarihi adımların yankıları, tüm dünyayı sardı. Başta Yunanistan ve Fransa olmak üzere Avrupa ülkelerinin yanında ABD-İsrail-Mısır'ın da araların bulunduğu birçok ülkeye karşı geri adım atmayan Türkiye, Başkan Erdoğan önderliğinde bölgede oyun bozan ülke konumuna geldi. A Haber Yurt Haberler Şefi Kerim Ulak bölgeden son durumları aktardı. Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye karşı birleşen bu ülkelerin asıl derdi ne? Doğu Akdeniz'de sadece enerji savaşları mı veriliyor? ABD ve Almanya'nın bölgede verdiği savaş ne anlama geliyor? Merak edilen soruların yanıtlarını Akdeniz Üniversitesi Uluslararası Bölüm Başkanı Hayati Aktaş verdi.

BU ÜLKELERİN TÜRKİYE İLE DERDİ NE?
Aktaş yaptığı açıklamada "Türkiye'yi enerjide dışa bağımlılıktan kurtarmamak. Türkiye'nin enerjide dışa bağımlı halinin devam etmesi, Batı'nın 'uysal çocuğu' olarak kalmasını istiyor. Bizi tehlikelere karşı koruyan tampon bir bölge olarak kalsın istiyorlar. Ama Türkiye artık bu durumda değil. Türkiye bölgede hem oyun bozan hem de oyun kurucu durumunda. Bölgedeki tüm aktörlere baktığımız zaman hepsinin derdi Türkiye." diye konuştu.
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