Diyarbakır anneleri bir Anneler Günü'ne daha evlatlarından ayrı giriyor

Dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, bir Anneler Günü'ne daha evlat özlemiyle giriyor. Başkan Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan başta olmak üzere yurt içi ve yurt dışından gelen binlerce ziyaretçinin desteğiyle daha da güçlenen ve evlatlarının özlemiyle umut dolu bekleyişlerinde 614 günü geride bırakan anneler, Anneler Günü'nde en güzel hediye olan yavrularını istiyor. Aileler, yıllardır hasret kaldıkları evlatlarına kavuşma ümidiyle sürdürdükleri eylemde kendilerine verilecek müjdeli haberi bekliyor. Detayları A Haber muhabiri Mahmut Keşan canlı yayında aktardı.