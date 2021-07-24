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Dışişleri'nden BMGK'ya Kıbrıs tepkisi! ''BMGK yanıltıcı propagandalardan kurtulmalı''

ahaber.com.tr
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Giriş: 24.07.2021 11:02
Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın KKTC ziyaretinde Ada'da iki devletli çözüme vurgu yapması ve Kapalı Maraş’ın bir kısmının açılmasına ilişkin açıklamalarına haksız tepki gösterdi. Konsey, Türkiye’ye karşı kınama kararı yayımladı. Bunun üzerine hem Türkiye hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlıklarından yapılan açıklamada, konseyin Türkiye'nin ve Kıbrıslı Türklerin haklarına saygı duyması istendi.
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