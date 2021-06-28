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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan İtalya'da kritik diplomasi

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.06.2021 16:47
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya'da DEAŞ’la mücadele kapsamında görüşmeler gerçekleştirdi. Sosyal medyadan açıklama yapan Bakan Çavuşoğlu, Lübnan Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Zeina Akar, Hollanda Dışişleri Bakanı Sigrid Kaag ve Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ile ikili temaslarda bulunduğunu açıkladı. Detayları A Haber muhabiri Dündar Keşaplı aktardı.
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İtalya'da kritik diplomasi
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