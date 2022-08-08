08 Ağustos 2022, Pazartesi
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'dan 13. Büyükelçiler Konferansı'nda önemli açıklamalar: İsrail’in saldırganlığını kınıyoruz
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 3. Büyükelçiler Konferansı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu, "Avrupa Birliği'nden somut adımlar atmasını bekliyoruz. Türkiye'nin nasıl vazgeçilmez bir ülke olduğunu oluşturduğumuz bir programla yeniden anlatacağız. Türkiye, Avrupa'dır ve Avrupa'nın Türkiye'ye ihtiyacı var." dedi. Çavuşoğlu," İsrail'in Mescid-i Aksa'ya girme girişimi asla kabul edilemez. İsrail'i şiddetle kınıyor, dün gece ilan edilen ateşkesin kalıcı olmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı. Öte yandan Bakan Çavuşoğlu, Ermenistan'ı provokasyona karşı uyardı.