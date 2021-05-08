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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İsrail'in saldırısına A Haber'de tepki gösterdi

A Haber
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Giriş: 08.05.2021 01:54
Güncelleme:08.05.2021 02:11
İsrail'in Mescid-i Aksa'da namaz kılanlara saldırdı. Yaşanan olaya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavşuoğlu A Haber canlı yayınında tepki gösteri. İsrail'in Ramazan ayında saldırganlığını artırdığını söyleyen Çavuşoğlu, Filistinlilerin koronavirüs bahanesiyle Mescid-i Aksa'ya girmelerinin engellenmek istendiğini söyledi.

İsrail'in iki devletli çözümü kullandığını söyleyen Çavuşoğlu önümüzdeki günlerde bu provokasyonların devam edeceğini söyledi. Bu saldırıya Yahudilerin de ses çıkarması gerektiğini söyleyen Çavuşoğlu, insan haklarından bahsedenlerin İsrail'e dur demesi gerektiğini ifade etti.

Suudi Arabistan ile yapılan görüşmede Filistin meselesinin de konuşulacağını söyleyen Çavuşoğlu, Mısır ile yakınlaşma Filistin davasına olumlu yansıyacağını da söyledi.

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