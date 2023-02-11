Deprem bölgesinde hava koridoru! Askeri helikopterler sahada | İşte Adıyaman'da son durum

Türkiye asrın deprem felaketini yaşadı. Tüm imkanlar seferber edildi. Cansiperhane mücadele depremin 6. gününde de sürüyor. A Haber muhabiri Mehmet Karataş Adıyaman'dan bölgedeki son durumu aktardı. TSK’nın uçan kaleleri Chinook’lar yardımları kırsala ulaştırıyor. THY, ücretsiz olarak tahliye seferlerini sürdürüyor. İşte o görüntüler...

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