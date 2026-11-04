ABD seçimleri sonrası altın fiyatlarında yükseliş! Faruk Erdem canlı yayında değerlendirdi

ABD'deki seçim sonuçlarının ardından küresel piyasalarda hareketlilik hız kazandı. Altının ons fiyatı 4 bin doları aşarken gram altın 6 bin 500 lira sınırına yaklaştı. A Haber canlı yayınında Cansın Helvacı'nın sorularını yanıtlayan Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, altın fiyatlarındaki yükselişin nedenlerini değerlendirdi. Erdem, Trump'ın İran politikasını ve bu politikanın Türkiye piyasalarına olası etkilerini de ele aldı.