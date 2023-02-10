Yer beşik gibi sallandı! Asrın DEPREM felaketi böyle yaşandı | İşte DEPREM anında kameralara yansıyan görüntüler

10 ili vuran depremlerin görüntüsü kameralara yansıdı.​ Depremin yaşandığı illerden gelen güvenlik kamerası kayıtları dehşeti gözler önüne seriyor. Depremin yıkıcı etkisi güvenlik ve cep telefonu kameralarına bir kez daha yansıdı.

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