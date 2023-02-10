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Yer beşik gibi sallandı! Asrın DEPREM felaketi böyle yaşandı | İşte DEPREM anında kameralara yansıyan görüntüler

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Giriş: 10.02.2023 09:58
10 ili vuran depremlerin görüntüsü kameralara yansıdı.​ Depremin yaşandığı illerden gelen güvenlik kamerası kayıtları dehşeti gözler önüne seriyor. Depremin yıkıcı etkisi güvenlik ve cep telefonu kameralarına bir kez daha yansıdı.
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