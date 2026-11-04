Rusya'dan dondurucu soğuk hava dalgası geliyor! Sıcaklıklar 10 derece birden düşecek

Sonbaharın son günleri yaşanırken kış mevsimi yüzünü göstermeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Karadeniz üzerinden yurda giriş yapan soğuk ve yağışlı hava dalgasıyla birlikte sıcaklıkların 6 ila 10 derece birden düşeceğini bildirdi. 21 il için sarı, 2 il için ise turuncu kodlu uyarı yapılırken; Karadeniz'de şiddetli sağanak, Doğu'nun yüksekleri ile hafta sonunda bazı il merkezlerinde kar yağışı bekleniyor. Ankara'dan canlı yayında gelişmeleri aktaran A Haber muhabiri Abdullah Ünver'in konuğu olan Meteoroloji Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, kritik hava durumu raporunun ayrıntılarını paylaştı.