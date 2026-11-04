ABD seçimleri sonrası gram altın yükselişte! İslam Memiş canlı yayında değerlendirdi

ABD'deki ara seçimlerin ardından küresel piyasalarda hareketlilik hız kazandı. Altın ve gümüş fiyatlarında yükseliş yaşanırken gram altın ve ons altın yatırımcıların yakın takibine girdi. A Haber muhabiri Merve İnci Özmen'in sorularını yanıtlayan Finans Analisti İslam Memiş, seçim sonuçlarının piyasalara etkisini değerlendirdi. Altındaki yükselişin nedenlerini açıklayan Memiş, petrol fiyatları, Trump'ın İran politikası ve küresel piyasalardaki belirsizliklere ilişkin yatırımcılara dikkat çeken uyarılarda bulundu.