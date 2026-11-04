ABD seçimleri piyasaları hareketlendirdi! Altın ve petrol fiyatları nasıl etkilenecek?

ABD'de Kongre ara seçimlerinin ardından küresel piyasalarda gözler Trump yönetiminin atacağı adımlara çevrildi. A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, seçim sonuçlarının ardından altın, dolar, Amerikan tahvilleri ve petrol fiyatlarında yaşanan hareketliliği ele aldı. Trump'ın İran politikası konusunda uzlaşı arayışına girebileceği beklentisinin piyasalara yansıdığını belirten Erdem, savaşın devam etmesi ihtimalinin fiyatlar üzerindeki olası etkilerine de dikkat çekti.