İzmir Bombası'na Erzurum'dan rakip çıktı! Çikolata yerine pekmez ve ceviz kullanıldı

İzmir'in meşhur çikolatalı tatlısı İzmir Bombası'na Erzurum'dan yeni bir rakip çıktı. Baklava ustası Selami Atiş, Erzurum'un coğrafi işaretli Karnavas dut pekmezi, yerli ceviz ve tereyağını bir araya getirerek "Erzurum Bombası" adını verdiği yeni bir tatlı geliştirdi. İnce hamurun içine kakaolu fındık kreması yerine pekmez ve ceviz konularak hazırlanan tatlı, özellikle kış aylarında enerji vermesi amacıyla üretildi. Erzurum'un yöresel ürünlerini modern bir tarifle buluşturduklarını belirten Atiş, yeni lezzetin müşterilerden yoğun ilgi gördüğünü söyledi.