Emekli düzenlemesi Meclis'e ne zaman gelecek? Faruk Erdem'den refah payı ve seyyanen artış açıklaması

Milyonlarca emeklinin gözü ocak ayında yapılacak maaş artışına çevrildi. A Haber canlı yayınında Cansın Helvacı'nın sorularını yanıtlayan Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, emekli maaşlarına yönelik beklenen düzenlemenin ayrıntılarını anlattı. Erdem, tüm emeklilere refah payı verilmesi ve en düşük emekli aylığından başlanarak kademeli seyyanen artış yapılması ihtimaline dikkat çekti. Düzenlemenin kasım ayı sonrasında Meclis gündemine gelmesinin beklendiğini belirten Erdem, asgari ücret artışına ilişkin tahminlerini de paylaştı.