Emekli maaşlarına ek zam için kritik tarih! AK Parti kaynakları açıkladı: Düzenleme ne zaman görüşülecek?

Milyonlarca emeklinin gözü yeni yılda yapılacak maaş artışına çevrildi. TBMM'de 27 Kasım'da tamamlanması beklenen bütçe görüşmelerinin ardından emeklilere yönelik ek zam düzenlemesinin ele alınması öngörülüyor. AK Parti kaynaklarına göre, enflasyon artışına ilave ödeme yapılması üzerinde çalışılırken, emeklilerin çalışma durumu, yaşı ve prim gün sayısı gibi kriterler değerlendiriliyor. Yaklaşık 18 milyon emekliden 5 milyonunun en düşük emekli aylığını aldığı belirtilirken, kademeli emeklilik konusunda yeni bir düzenleme planlanmadığı ifade edildi. Öte yandan yeni asgari ücret belirlenirken işveren maliyetleri ve istihdam üzerindeki etkilerin de dikkate alınacağı bildirildi.