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Maltepe Köprüsü'nde büyük tehlike: Betonlar döküldü, paslı demirler açığa çıktı!
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Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Maltepe Köprüsü'nde büyük tehlike: Betonlar döküldü, paslı demirler açığa çıktı!

İstanbul Maltepe'de D-100 kara yolu üzerinde bulunan ve her gün binlerce araç ile yayanın kullandığı köprüde beton parçaları döküldü, taşıyıcı kolonlardaki demirler paslanarak açığa çıktı. Köprünün kolon ve kirişlerindeki tahribatı yerinde görüntüleyen A Haber muhabiri Müzeyyen Yılmaz, vatandaşların can güvenliğine ilişkin endişeleri gündeme taşıdı. Köprünün yenilenip yenilenmeyeceği veya yıkılıp yeniden yapılacağı ise uzmanların teknik incelemesinin ardından netleşecek.

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