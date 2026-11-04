AB Komisyonu'ndan acil durum uyarısı! Vatandaşlara 72 saatlik stok hazırlığı çağrısı

Avrupa Birliği Komisyonu, olası kriz ve acil durumlara karşı vatandaşların hazırlıklı olmasını amaçlayan yeni bir rehber yayımladı. Rehberde, AB vatandaşlarının kriz anlarında ilk 72 saat boyunca temel ihtiyaçlarını kendi imkânlarıyla karşılayabilecek şekilde hazırlık yapmaları tavsiye edildi. Ayrıca acil durumlara yönelik eğitimlerin artırılması ve vatandaşların güvenilir bilgi kaynaklarına erişiminin sağlanması gerektiği vurgulandı. Yeni rehberin ayrıntılarını A Haber muhabiri Fatih Özyar aktardı.