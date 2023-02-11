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Depremin 6. gününde 126. saatte yeni mucize beklentisi

Türkiye asrın deprem felaketini yaşadı. Felaketin 6. gününde peş peşe mucize kurtuluş haberleri gelmeye devam ediyor. A Haber ekipleri haber nöbetini ilk andan itibaren sürdürüyor. Malatya'da bir kızın babasına attığı mesajın ardından çalışmalar sürüyor. Detayları A Haber muhabiri Barış Türel o noktadan aktardı.

A Haber
Giriş Tarihi: 11.02.2023 10:12 Güncelleme Tarihi: 11.02.2023 10:51
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Depremin 6. gününde 126. Saatte yeni mucize beklentisi

Türkiye tarihin en büyük kara depremini yaşadı. "Asrın Felaketi" olarak nitelendirilen peş peşe depremler tüm Türkiye'yi sarstı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Depremin 6. gününde 126. Saatte yeni mucize beklentisi

Depremin 6. gününde mucize haberleri de gelmeye devam ediyor.

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Depremin 6. gününde 126. Saatte yeni mucize beklentisi

ENKAZ ALTINDAN BABAYA MESAJ

Malatya'da bir kızın babasına attığı mesajın ardından çalışmalar sürüyor. A Haber muhabiri Barış Türel detayları aktardı.

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Depremin 6. gününde 126. Saatte yeni mucize beklentisi

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Depremin 6. gününde 126. Saatte yeni mucize beklentisi

Hayat Apartmanı enkazında termal kamera ile arama yapıldı.