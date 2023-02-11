11 Şubat 2023, Cumartesi
Depremin 6. gününde 126. saatte yeni mucize beklentisi
Türkiye asrın deprem felaketini yaşadı. Felaketin 6. gününde peş peşe mucize kurtuluş haberleri gelmeye devam ediyor. A Haber ekipleri haber nöbetini ilk andan itibaren sürdürüyor. Malatya'da bir kızın babasına attığı mesajın ardından çalışmalar sürüyor. Detayları A Haber muhabiri Barış Türel o noktadan aktardı.
Giriş Tarihi: 11.02.2023 10:12 Güncelleme Tarihi: 11.02.2023 10:51
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