Deprem anında KORKUNÇ görüntüler! Elbistan depremi anına ait yeni görüntüler çıktı... Binalar tek tek böyle yıkıldı | DEPREM anı VİDEO izle

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ikinci depremin merkez üssü Elbistan'a ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Cep telefonu kamerası ile kaydedilen görüntüler de yıkılan binalar ve korku dolu anlar yer aldı.

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