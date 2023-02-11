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İşte depremin ürküten boyutu! Adıyaman'da Erkenek Yolu metrelerce çöktü

A Haber
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Giriş: 11.02.2023 09:46
Türkiye asrın deprem felaketini yaşadı. Depremin boyutunu gözler önüne seren yeni görüntüler gelmeye devam ediyor. Adıyman Gölbaşı'nda Erkenek Yolu metrelerce çöktü. İşte depremin ürküten boyutu...
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